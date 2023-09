(VIDEO) Chiclayo: Taxista va a reclamar a conductor que chocó su vehículo y es arrastrado 20 cuadras

Indignación en Chiclayo. Un taxista de 49 años intentó reclamar a un conductor por chocar su vehículo sin imaginar que lo arrastraría con su camioneta por 20 cuadras en su intento de fuga.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del vecindario, las cuales muestran los instantes exactos en los que la vida del agraviado corrió peligro.

Y es que, al ver que una camioneta impactó contra la parte trasera de su auto estacionado, el afectado de 49 años se acercó al infractor para increparle por este hecho. Sin embargo, el chofer encendió el vehículo y arremetió contra la víctima.

Incluso, el ciudadano tuvo que sujetarse fuertemente del capot para no caer al suelo y sufrir una tragedia. Así, se sostuvo de esta parte del transporte durante 20 cuadras, tras las cuales un grupo de motociclistas interceptó al conductor y logró que deje de manejar.

Antes de detenerse, el responsable de este incidente realizó varias maniobras temerarias para deshacerse del taxista y hacer que suelte el capot. Según indica la víctima, el chofer le aseguraba que se iba morir.

Por esta razón, tras ser interceptado por los motorizados, el conductor fue intervenido y derivado a la comisaria del distrito de José Leonardo Ortiz. Allí, fue sometido a un examen de dosaje etílico, el cual resultó positivo.

Y es que, según los testimonios, había estado bebiendo licor momentos antes y habría tenido un altercado por no querer pagar una botella de cerveza.

Tras este difícil episodio, el taxista sufrió cortes en la mano y lesiones en varias partes del cuerpo, como el abdomen y las piernas.

Además, ha denunciado públicamente que viene siendo víctimas de amenazas. De acuerdo con sus declaraciones, un grupo de personas querría "que pague" por lo que ha generado.

"No estoy trabajando, me siento mal. Aparte, estoy recibiendo amenazas de que me van a matar, que me van a dejar cojo. No puedo estar tranquilo", contó en Latina.