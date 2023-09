Zarumilla: ¡En pleno estado de emergencia! Cae extorsionador que disparó contra casa de regidora

A un día de declarar en estado de emergencia siete departamentos del Perú, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un presunto extorsionador que amenazó y disparó contra la vivienda de la regidora de la Municipalidad de Zarumilla, Juvitza Lizbeth Nole Infante.

Según información policial, el detenido fue identificado como Enrique García Zapata, de 42 años de edad, conocido con el alias "Moro". Este fue intervenido luego de disparar contra la vivienda de la regidora.

Además, se conoció que la intervención se efectuó el último sábado 23 de setiembre y se realizó, en flagrancia delictiva, en la prolongación 28 de Julio del sector La Rocana, provincia de Zarumilla, luego que Enrique Zapata realizara dichos disparos con la finalidad de amedrentar a Nole Infante.

Al respecto, el jefe del Frente Policial Tumbes, general PNP Manuel Gonzales Novia, dio a conocer que alias "Moro" fue capturado tras enfrentarse a tiros con los agentes policiales.

Sobre el hecho, Exitosa Noticias se logró comunicar con la víctima, quién brindó detalles de cómo fue extorsionada por el sujeto desde días atrás.

De acuerdo a lo afirmado por la regidora Juvitza Lizbeth Nole Infante, ella recibió la primera amenaza el día viernes 22 de septiembre, en horas de la tardes, donde el presunto extorsionador expresó que le haría daño si es que no cancelaba un monto de S/ 10 mil.

"(Posteriormente) me he apersonado a la comisaría y estando dentro de allí me llega un mensaje nuevo y un video con un arma mostrándome de que eso iba a ser para m", indicó a nuestro medio.