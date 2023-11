Abogado de Alberto Fujimori "apela" a la humanidad del juez en Ica: no interprete, ejecute el indulto

29/11/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista a Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, reconoció que la decisión del indulto de su patrocinado está en manos del juzgado de Ica, por lo que le solicitó actuar con criterio humanitario en su resolución final.

Pedido al juez

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la defensa legal sostuvo que es el "momento" de ejecutar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC), es decir, no debería interpretarse la sentencia.

"Apelo al criterio de humanidad del juez porque hay momentos en los cuales se tiene que interpretar, hay momentos en los cuales se tiene que hacer análisis de fondo. El TC dice 'ejecute', ya no hay que interpretar, hay que ejecutar por un tema de humanidad", expresó a nuestro medio.

En ese sentido, Reira Garro reafirmó su compromiso en que el exmandatario consiga su libertad. "No concibo que el señor expresidente muera en la cárcel, tiene 85 años, está mal y tuvo infartos (...) Jurídicamente no lo puedo permitir y hasta donde me dé la fuerza lo voy a intentar", expresó.

En el supuesto negado

Por otro lado, el letrado anunció que, de registrarse una negativa del Juzgado de Ica para excarcelar al exmandatario, presentará un nuevo hábeas corpus a favor de su patrocinado.

"En el supuesto que vayan en contra el Tribunal Constitucional tendría que presentar otro habeas corpus, pero considero que es el momento indicado para encontrar paz", añadió en su intervención.

Sobre el caso

Cabe recordar que, el abogado Gregorio Parco, militante de Fuerza Popular (FP), presentó un hábeas corpus en Ica, en el año 2020, que fue declarado como "fundado" por el Tribunal Constitucional. Es decir, el TC restituyó los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, emitida el 24 de diciembre del 2017, durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó al Estado peruano a suspender la liberación del exmandatario hasta que resuelvan las medidas provisionales solicitadas por los deudos de Barrios Altos y la Cantuta.

De esta manera, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, sostuvo que es el "momento" de ejecutar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, es decir, el juez de Ica no debería interpretar su resolución.