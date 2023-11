Alberto Fujimori: "El Tribunal Constitucional no está disponiendo la libertad del expresidente", indica abogado de víctimas

En diálogo con Exitosa, el abogado de las víctimas del caso 'Barrios Altos y La Cantuta', Carlos Rivera, aseguró que el Tribunal Constitucional (TC) "no está disponiendo la libertad" del expresidente de la República, Alberto Fujimori, ya que solo presentó un "auto aclaratorio".

Carlos Rivera detalló que el TC debió ser más claro respecto a los detalles que deberían ser resueltos por la instancia judicial de Ica para no caer en malas interpretaciones, ya que los "mandatos de libertad de una persona deben ser necesaria y obligatoriamente expresos claros y específicos con el nombre y apellido".

Además, indicó de que si Fujimori tuviera la disposición de expresar un pedido de perdón público a las víctimas y familiares "otra sería la situación" y ahora "solo se quiere sorprender a la opinión pública y tribunales de justicia" como cuando Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto como un "arreglo político con la bancada de Kenji Fujimori".

Pidió que Elio Riera, abogado del expresidente, no confunda a los peruanos con lo que indica realmente la resolución del TC, calificándolo como desleal.

"Si él quiere liberar a su patrocinado que ejercite un procedimiento, pero que no sea una estrategia de 'Pepe el vivo', yo sorprendo al TC, me favorece con una resolución ambigua que en realidad no dice lo que él está diciendo y salgo a los medios de comunicación y digo que Fujimori va a ser liberado. Me parece que eso es una deslealtad con el sistema de justicia", manifestó Rivera.