Alberto Fujimori: Presidente del Tribunal Constitucional ratifica que debe ejecutarse el indulto al expresidente

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, ratificó que debe ejecutarse el indulto al expresidente Alberto Fujimori, tras la resolución de aclaración emitida por su institución sobre el caso del encarcelado padre de Keiko Fujimori.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el magistrado sostuvo que el incumplimiento de su resolución ocasionaría efectos negativos en el sistema jurídico.

"(¿El indulto de Alberto Fujimori debe ejecutarse?) Sí, es lo más saludable en cumplimiento de las decisiones del TC, si no se cumplen las decisiones del TC, ninguno de nosotros va a estar amparado porque por cualquier pretexto se podrían dejar de cumplir (las normas)", expresó a nuestro medio.

En ese sentido, afirmó que el Juzgado de Ica, encargado del habeas corpus en beneficio del exmandatario, está habilitado para restituir la prerrogativa y el Gobierno de Dina Boluarte obligado a cumplirlo. "No hay razón jurídica para que no se proceda con el cumplimiento de nuestro mandato", explicó.

Del mismo modo, apuntó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) tiene un procedimiento de "supervisión". Sin embargo, el Tribunal Constitucional es el organismo calificado para determinar la libertad de los peruanos en territorio nacional. "Consideramos que la competencia la tenemos nosotros. El Poder coercitivo lo tiene el TC", indicó.

Por otro lado, Morales Saravia rechazó que la decisión del TC sea una "cortina de humo", ello teniendo en cuenta que su reciente disposición salió a luz horas después que Efficop compartiera una tesis fiscal, donde se evidenciaría que Patricia Benavides, fiscal de la Nación, es cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

"Podría pensarse que es una cortina de humo pero no, en absoluto, veníamos discutiendo desde el año pasado (...) Cuando nosotros debatimos casos relevantes, siempre está esa valoración: ¿Es el momento o no lo es? Sin embargo, si nosotros estuviéramos pendiente de eso, no tendríamos que resolver ninguna causa", añadió.