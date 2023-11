Alberto Fujimori saldría en libertad: Ministro de Justicia afirma desconocer cuándo se ejecutaría la medida

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, habló luego de que el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, señalara que el expresidente saldría en libertad en las próximas horas. Según indicó el titular del Minjusdh, desconoce en qué momento se ejecutaría la medida dispuesta por el Tribunal Constitucional (TC).

"Se me ha hecho saber una decisión del TC que se habría pronunciado respecto al pedido de aclaración que se presentó por el procurador público (...) con relación a la ejecución del habeas corpus para el indulto del señor Fujimori. Esta es una decisión que ha sido tomada por mayoría y aún no ha sido objeto de evaluación por parte de mi despacho ni por los órganos competentes, no sabemos en qué momento se pueda ejecutar", señaló Arana.