Alejandro Toledo rechaza cargos imputados en su contra por caso Interoceánica: "Definitivamente no"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente de la República, Alejandro Toledo, participó hoy en el juicio oral en su contra por el caso Interoceánica tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht y rechazó los cargos que se le imputan sobre la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

"Definitivamente no"

Durante una audiencia virtual en horas de la mañana, desde el penal de Barbadillo, Toledo Manrique fue cuestionado por la magistrada Zaida Pérez Escalante.

De tal modo, la jueza realizó una pregunta hacia el exmandatario y demás personas investigadas por el caso Interoceánica, si se sometían al proceso de terminación anticipada al admitir los delitos y acusaciones para hacerse responsable de la reparación civil.

Al ser consultado por ello, Alejandro Toledo no admitió la acusación como autor responsable y partícipe de los cargos formulados por la Fiscalía en su contra. "No. Definitivamente no", expresó el exjefe de Estado.

De acuerdo con el abogado del expresidente, este brindará sus declaraciones una vez se culmine con la presentación de pruebas nuevas.

Cabe mencionar que, el juicio oral contra Toledo y demás involucrados continuará el próximo lunes 23 de octubre, desde las 9.00 a. m.

Caso Interoceánica Sur

Como se recuerda, el Poder Judicial (PJ) inició el último lunes 16 de octubre el juicio oral contra el expresidente Toledo por la presunta entrega de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Al exmandatario para la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

Sobre ello, la Fiscalía de la Nación solicita para el exmandatario una pena privativa de la libertad de 20 años y seis meses, por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos.

Asimismo, junto con Toledo Manrique se encuentran siendo procesados también Fernando Camet y José Castillo. Para ellos se solicita, igualmente, una pena privativa de la libertad de 20 años y seis meses.

Otro de los coimputados es Gonzalo Ferraro, para quien se pide 11 años y seis meses de cárcel. Por último, la Fiscalía ha solicitado nueve años de pena privativa de la libertad para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font y Avraham Dan On.

De esta manera, el expresidente de la República, Alejandro Toledo, rechazó contundentemente los cargos que se le imputan por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.