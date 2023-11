Apagón en 'Matute': Fiscalía abre investigación contra responsables de corte de luz en final de la Liga 1

La Fiscalía abrió una investigación contra los responsables del corte del fluido eléctrico en 'Matute', en el marco de la final de la Liga 1. Estos individuos serán indagados por los delitos de exposición de personas al peligro y disturbios en agravio de ciudadanos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público (MP) dio cuenta de esta disposición tras lo ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva cuando Universitario de Deportes obtuvo el campeonato nacional en la casa de los 'Blanquiazules'.

En esa línea, la Fiscalía anunció diligencias para la identificación de estos sujetos a fin de proceder con la individualización de responsabilidades de cada uno de ellos.

Culminada la final entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde los 'Cremas' se impusieron por dos goles a cero, las luces del Estadio Alejandro Villanueva se apagaron de forma inmediata.

Así, los hinchas, efectivos policiales y jugadores se quedaron a oscuras en un contexto desfavorable. Pese al pedido de Ángelo Campos para que las torres de iluminación se vuelvan a encender, esto no terminó ocurriendo.

Cuando todo hacía indicar que esta situación se propició por una decisión de la cúpula aliancista, Tito Ordóñez, directivo blanquiazul, rechazó tal presunción y señaló a las "autoridades" referentes del encuentro deportivo.

"Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar de la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación (...) Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución", expresó.