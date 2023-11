Apagón en 'Matute': Fiscalía acude al estadio de Alianza Lima pero no encuentra a ningún directivo

Tras el corte del fluido eléctrico en 'Matute', la Fiscalía Corporativa del distrito de La Victoria acudió al estadio Alejandro Villanueva, pero no encontró a ningún directivo de Alianza Lima.

En declaraciones para Exitosa, la fiscal Úrsula Moreno indicó que llegaron al recinto deportivo para realizar una diligencia, no obstante, los dirigentes 'blanquiazules' no estaban presentes y suspendieron tanto labores administrativas como eventos programados.

"Hemos venido a realizar una diligencia, pero nos hemos enterado que los directivos no se encuentran presentes y han suspendido todo tipo de labor tanto administrativas como los eventos que estaban programados (...) No nos han brindado ningún teléfono de los directivos, solamente hemos podido conversar con el jefe de prevención, pero no tiene ningún tipo de teléfono y no nos puede brindar", declaró.