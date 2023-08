Ascensos en FF. AA. y PNP: Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este viernes la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, y su exministro de Defensa, Walter Ayala, por el caso denominado ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y y la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público anunció que ambas autoridades son denunciadas como los presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros, tras la denuncia realizada por los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro.

Como se recuerda, el caso ascensos de las Fuerzas Armadas inició en noviembre del 2021 a raíz de lo señalado por José Vizcarra Álvarez, excomandante del general del Ejército, quien denunció al exministro Walter Ayala y a Bruno Pacheco en noviembre del 2021 de haber pedido ascender a un general y dos coroneles de forma irregular, entre ellos Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

Además, se conoció que al menos nueve generales de la PNP en actividad pagaron durante el mandato de Pedro Castillo hasta US$40 mil por ascender a ese grado.

Por ello, la Fiscalía inició una investigación donde su tesis señala que el expresidente Pedro Castillo y Ayala "habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo" de ascensos oficiales a personas allegadas al mandatario y se beneficiaron económicamente, no solo ellos, sino también otros oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y PNP.

El exministro de Defensa del gobierno de Castillo, Walter Ayala, brindó declaraciones a la prensa sobre la denuncia que la Fiscalía presentó en su contra por el caso de ascensos irregulares indicando que seguirá defendiendo su inocencia y que "es una persona correcta, que no robó ni un sol al Estado ni ha influenciado para favorecer a nadie".

"Ya se veía venir. El Ministerio Público ya tiene una posición fijada y bueno es la democracia y hay que defenderla. Es una hipótesis que ha planteado la Fiscalía, hemos visto que en el transcurso de la investigación no hay nada. (...) Vuelvo a afirmar que soy una persona correcta, no robé ni un sol al Estado ni he influenciado para favorecer a nadie", expresó Ayala.