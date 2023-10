Balacera en campeonato de fútbol: Abren investigación contra presuntos sicarios que asesinaron a tres personas

La Primera Fiscalía Penal de Ventanilla abrió investigación preliminar contra los presuntos sicarios que asesinaron a tres personas en un campeonato de fútbol.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público precisó que la medida es por los presuntos delitos de homicidio calificado y sicariato.

En el local comunal 'Asociación de Pobladores de Ventanilla Alta' se realizaba con normalidad un campeonato de fútbol, cuando el criminal arremetió en el enfrentamiento de los equipos Ventanilla Alta y Pachacútec por una fecha más de un certamen amateur.

El delincuente aprovechó la atención de los presentes en el partido para iniciar una feroz balacera de más de 5 proyectiles. Tras ver lo sucedido, los presentes salieron despavoridos del establecimiento tras iniciarse el cruel atentado.

Es así, que el caos fue utilizado por el delincuente para huir del lugar sin impedimento y sin poder ser identificado. Cabe mencionar que algunos testigos apuntan que en realidad se trató de dos sicarios.

Posteriormente, la Policía Nacional del Perú (PNP) cercó el establecimiento e inició las diligencias correspondientes. De igual forma, el Ministerio Público (MP) se apersonó al lugar para el levantamiento de los cadáveres y las indagaciones.

De acuerdo a los vecinos de la zona, no habrían percibido la feroz balacera, ya que que creían que se trataba de fuegos artificiales. Ello, teniendo en consideración el evento deportivo que se estaba llevando en el local comunal.

Los familiares de las víctimas llegaron tiempo después para reconocer los restos de sus seres queridos y colaborar con las autoridades que se encuentran trabajando para identificar al asesino de los aficionados al futbolito.

