Bolaños: Denuncian por violencia sexual a tiktoker peruano de frase "cómo es posible este suceso"

El tiktoker peruano Luis Enrique Alvarado Sánchez, autor del popular audio "cómo es posible este suceso", ha sido denunciado por violencia sexual. El también llamado 'Bolaños' es acusado por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento sexual, apología al delito grave y perturbación de la tranquilidad pública.

El caso del influencer nacional fue presentado formalmente ante el Ministerio Público y el MIMP luego de que, tras varias acusaciones en redes sociales en su contra, una de sus víctimas decida denunciar la situación que vivió a causa del tiktoker con más de 127 mil seguidores.

Luis Enrique Alvarado Sánchez fue acusado en primera instancia por Marco Alaba, un joven que difundió imágenes del influencer incitando a sus seguidores de Whatsapp a hostigar a chicas. Tras ello, una de sus presuntas víctimas decidió formalizar su denuncia.

En adición a ello, una tercera implicada dialogó con diario La República y reveló que también había resultado afectada por el también llamado 'Bolaños'. Según narró, el tiktoker mandó a un grupo de usuarios a hostigarla por redes sociales.

"Él invita a la gente a un grupo de WhatsApp por cinco soles y yo le envío los soles a pesar de que era grosera su forma de pedirlo, le mandé y no le gustó o quizás no le pareció la forma en cómo le hablé. Me insultó y bloqueó. Además, mandó a chicos para que me molesten. Me mandaron fotos de personas teniendo sexo, me insultaron y me pedían fotos de mis partes íntimas. Después, me llamaron números desconocidos", reveló.