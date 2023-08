Caso Azul Rojas: Fiscalía inicia investigación contra tres policías por presunta tortura y violación sexual a mujer trans

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preparatoria contra tres miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusados de presunta tortura y violación sexual a Azul Rojas Marín.

Medida se da luego de que el Poder Judicial formalizara la investigación en contra de Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, efectivos de la PNP que habrían agredido a la mujer transgénero en el 2008.

Tras 15 años de una presunta detención irregular en la Comisaría de Casa Grande (La Libertad), la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad se encargó de la mencionada iniciativa.

De esta manera, el fiscal provincial Luis Enrique Valdivia Calderón estableció un plazo de 120 días para determinar a los responsables del aberrante acto.

Barrueto Guerrero deberá de precisar bajo qué medida los investigados afrontarán la investigación preparatoria, sea prisión preventiva o comparecencia con restricciones o simple.

Como se recuerda, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado peruano tenía responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal y vida privada de Rojas.

Así, se marcó un hecho histórico luego de que el Estado peruano se viera obligado por primera vez a pedir disculpas a una integrante de la comunidad LGBTIQ+.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en noviembre del año pasado. Al lugar asistieron el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el general Adolfo Valverde, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía.

"Este es un acto protocolar muy satisfactorio, pero hay otras reparaciones que el Estado no ha cumplido, como la atención integral y las reparaciones económicas. Son quince años que no he podido trabajar tranquila ni estudiar. Llego cansada, agotada, pero con las ganas de seguir luchando y defendiendo los derechos", declaró en su momento Rojas Marín.