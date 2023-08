Caso Mila: Juez que liberó a presunto agresor aseguró que no había elementos probatorios para retenerlo

El juez a cargo del 'Caso Mila', Bernuel Espíritu Portocarrero, indicó que la liberación del presunto agresor de la niña de 11 años se dio debido a que no existían elementos probatorios suficientes para retenerlo.

En declaraciones para 'Latina Noticias', Espíritu aseveró que las pruebas recabadas preliminarmente no eran suficientes para dictar prisión preventiva contra Lucas Pezo Amaringo (41); pese a que cuenta con antecedentes de presunta pedofilia y tres denuncias por abuso sexual en su contra.

"No se ha indicado que no haya delito, (...) lo que se ha recabado preliminarmente aún no era suficiente para demostrar más allá de una sospecha fuerte", señaló.