Chofer escolta de ciclistas que fallecieron atropellados en la Panamericana Sur saldrá en libertad

En entrevista con Exitosa, Jimmy Sotomayor, abogado de Jonathan Alvarado, chofer escolta de ciclistas que murieron arrollados en Villa El Salvador (VES), saludó la decisión del Poder Judicial que permitirá a su patrocinado ser investigado en libertad.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el letrado señaló que la Fiscalía de la Nación no ha tomado en cuenta factores como la inercia en un impacto al momento de realizar la acusación en contra de su defendido.

"No hay ninguna acción de su parte, Fiscalía no lo entiende. El juzgado, gracias a Dios, si lo ha entendido y lo ha señalado en su resolución, indicando que no existe nexo causal entre la conducta de Jonathan Alvarado y la muerte de los ciclistas", declaró para nuestro medio.