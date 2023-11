Equipo Especial Lava Jato pide el regreso de Rafael Vela y la renuncia del a fiscal de la Nación

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, indicó que están pidiendo el regreso del suspendido coordinador de dicho grupo de trabajo, Rafael Vela, y la renuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras las acusaciones contra la titular del Ministerio Público.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el integrante del mencionado equipo de trabajo también señaló que tienen optimismo en la medida de amparo presentada por Vela Barba.

(¿Ustedes no van a dejar sus puestos, demandan el regreso de Rafael Vela y la renuncia de la fiscal de la Nación?) Sí, nosotros creemos que el doctor Vela ha presentado un proceso de amparo, esperemos que ahí se le dé la medida cautelar que él ha solicitado", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, Germán Juárez Atoche descartó que vayan a dar un paso al costado y dejar el Equipo Especial Lava Jato tras la suspensión de Rafael Vela Barba y los señalamientos contra Patricia Benavides como lideresa de una organización criminal en la Fiscalía.

Y es que, de acuerdo con sus declaraciones, quieren continuar en los casos avanzados y evitar que estos, algunos en fase de juicio oral, sean "manoseados".

"Bueno, el día viernes, los integrantes decidimos pedir mantenernos en el Equipo Especial para defender los casos que ya están, algunos en juicio oral, y no renunciar ante la inminencia de que al doctor Vela lo iban a suspender. Nos mantenemos, no hemos renunciado para seguir al frente de estos casos. No queremos que sean manoseados", explicó.