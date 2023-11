Exasesor de la fiscal de la Nación se acogerá "a la disponibilidad de todas las investigaciones", asegura su abogado

El abogado de Jaime Villanueva aseguró que el exasesor de la fiscal de la Nación, "se va a acoger a la disponibilidad de todas las investigaciones que el fiscal requiera", ello en el marco de las indagaciones por presuntamente pertenecer a una organización criminal que estaría liderada por Patricia Benavides.

Mediante declaraciones a los medios, el abogado de Villanueva informó que su patrocinado se encuentra en la sede de la Diviac, luego de haber sido trasladado desde una clínica local, donde se descartó algún padecimiento grave que afecte las investigaciones.

"Yo no he manifestado que mi cliente se va a acoger a un proceso de colaboración eficaz, lo que yo he manifestado es que él se va a acoger a la disponibilidad de todas las investigaciones que el fiscal requiera, va a participar activamente, igual que la defensa, en todos los actos de investigación que la Fiscalía ordene", declaró a la prensa.