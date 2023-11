Exasesor de la fiscal de la Nación apelará la detención preliminar en su contra, según su abogado

El abogado del exasesor de Patricia Benavides, César Euscátegui, dio cuenta que apelarán la detención preliminar, admitida por el juez Jorge Luis Chávez, contra su patrocinado.

Desde los exteriores de la Prefectura, en Cercado de Lima, la defensa legal contó que van a expresar, en audiencia, motivos por los cuales Jaime Villanueva no puede estar detenido en un centro penitenciario.

"Vamos a elaborar la apelación sobre esta resolución que ha ordenado la detención preliminar. La presentaremos en el plazo de ley y, sobre ello, esperaremos la audiencia para poder expresar los motivos, por lo cuales, él no debería estar detenido en un centro penitenciario", expresó.

Por otro lado, Euscátegui descartó que su defendido se acoja a la colaboración eficaz en el marco de las investigaciones contra la fiscal de la Nación, acusada de liderar una organización criminal.

"Yo no he manifestado que mi cliente se va a acoger a un proceso de colaboración, lo que he dicho es que se va a acoger a la disponibilidad de todas las investigaciones que el fiscal requiera. Él (Jaime Villanueva) va a participar activamente, igual que toda la defensa, en todas las disposiciones", explicó.