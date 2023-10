Gustavo Gutiérrez Ticse responde a Ricardo Morán: No era urgente que sus hijos sean reconocidos como peruanos

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, indicó que no había urgencia para que los hijos de Ricardo Morán reciban la nacionalidad peruana en estos momentos, ya que "faltaba mucho por hacer" en el caso.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el abogado sostuvo que, de hecho, los menores ya contarían con una nacionalidad e indicó que se podía recurrir a un trámite "probatorio" donde se puedan acreditar las "circunstancias" correspondientes cuando los infantes alcancen la mayoría de edad.

"El menor tiene derecho a conocer a su mamá, tiene que implicar que haya una legislación que establezca mecanismos que esto pueda ser aperturado cuando el menor adquiera la mayoría de edad. Ahí falta mucho por hacer. En este primer momento, a mí me parece que no había una urgencia, no era urgente", declaró a nuestro medio.