Gustavo Gutiérrez Ticse sobre caso Ricardo Morán: Voté en contra para defender el modelo constitucional de la familia

En entrevista con Exitosa, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, explicó que la defensa del modelo constitucional de la familia es una de las razones por las que votó en contra del falló que ordenó al Reniec inscribir a los hijos del productor Ricardo Morán.

Durante la entrevista con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el tribuno sostuvo que su decisión se baso en la ausencia de una regulación en el Perú sobre los casos de vientre subrogado. Y es que, para Gutiérrez Ticse, la falta de tales normas implican una prohibición implícita a un modelo que no contemple a una madre como un pilar indispensable dentro de un familia.

"En el Perú no encontramos una regulación, entonces, en mi punto de vista, nosotros consideramos que no solamente hay un asunto de falta de regulación, sino que hay una prohibición implícita, desde la perspectiva de la Constitución porque va en contra del modelo constitucional de la familia", declaró para nuestro medio.

Asimismo, el magistrado señaló que el fallo del Tribunal Constitucional no está enfocado, necesariamente, en sentar precedentes para la maternidad subrogada en el Perú. Según precisó, la disposición es una resolución a un caso de inscripción en particular.

"Mis colegas, en algún momento, han señalado que no se están pronunciando sobre la maternidad subrogada, que solamente están resolviendo un caso de inscripción. (...) Creo que mis colegas han actuado de una forma apegada a los principios y garantistas, pero a mí me genera dudas de que esto deje abierta la puerta para incorporarse este tipo de figuras", indicó.

Asimismo, en otro momento, Gutiérrez Ticse indicó que no había urgencia para que los menores reciban la nacionalidad peruana en estos momentos, ya que "faltaba mucho por hacer" en el caso.

El abogado sostuvo que, de hecho, los menores ya contarían con una nacionalidad e indicó que se podía recurrir a un trámite "probatorio" donde se puedan acreditar las "circunstancias" correspondientes cuando los infantes alcancen la mayoría de edad.

"El menor tiene derecho a conocer a su mamá, tiene que implicar que haya una legislación que establezca mecanismos que esto pueda ser aperturado cuando el menor adquiera la mayoría de edad. Ahí falta mucho por hacer. En este primer momento, a mí me parece que no había una urgencia, no era urgente", expresó desde los estudios de Exitosa.