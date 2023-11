Henry Shimabukuro guarda silencio y no responde preguntas de Patricia Chirinos: "Ella está investigada"

El exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, se acogió a su derecho a guardar silencio en el Congreso y no respondió las preguntas de la congresista Patricia Chirinos. Según indicó, no puede declarar ante una parlamentaria que está siendo investigada.

Las palabras del mencionado empresario tuvieron lugar en la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso en la mañana de este jueves 30 de noviembre. Allí, el acusado de ser parte del caso "Gabinete en la Sombra" recalcó que la Constitución le permite guarda silencio en esta situación.

"No puedo responder ninguna pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto a una organización criminal con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Gracias", declaró.

Cabe decir que las palabras de Henry Shimabukuro no pasaron desapercibidas para Patricia Chirinos, quien en su condición de presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso cuestionó la conducta del investigado.

Incluso, le recalcó que no va a permitir "faltas de respeto" durante la sesión y le pidió que guarde silencio y solo responda las preguntas del caso.

"Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuatro oportunidades. No le voy a permitir señor Shimabukuro o como se llame que me falte el respeto, así que cállese la boca y conteste las preguntas que se le va a hacer", respondió eufóricamente la legisladora.