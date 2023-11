María Cordero Jon Tay: Patricia Benavides presentó denuncia constitucional contra congresista por caso 'mocha sueldos'

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó hoy una denuncia constitucional contra la congresista de la República, María Cordero Jon Tay, por ser la presunta autora de los delitos de cohecho pasivo impropio y concusión en agravio del Estado.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) informó que dicha medida se refiere a un presunto recorte de sueldo a un trabajador de una comisión del Parlamento, la cual presidía la parlamentaria.

De tal modo, la autora de esta denuncia es la titular de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, luego que la Comisión de Ética investigara a Cordero y aprobara el informe final que recomienda suspenderla por 120 días.

Cabe mencionar que, la legisladora María Cordero también es investigada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sin embargo no se ha presentado a las cuatro citaciones que se le ha cursado.

Como se recuerda, un reportaje de Punto Final dio a conocer que la parlamentaria realizaba presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho durante el 2022. Asimismo, se emitieron audios donde Cordero Jon Tay exigía los pagos a sus trabajadores de manera inmediata una vez recibían su sueldo correspondiente.

La integrante de la representación nacional exigía este monto a sus empleados, argumentando que el dinero comprende la "devolución de favores" que recibió durante la campaña electoral.

"Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en la campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas", se escuchó en un audio difundido por Punto Final.