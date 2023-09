Mascotas envenenadas en Los Olivos: Fiscalía abrió investigación a mujer que atentó contra animales

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Los Olivos (1.° Despacho) inició una investigación preliminar contra una mujer que habría envenenado a mascotas en un parque del distrito de Los Olivos.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público informó que la indagación se realizará por el presunto delito de crueldad contra los animales.

Dueña de perritos afectados podrá declarar

Asimismo, señalaron que la mujer que habría realizado el envenenamiento contra mascotas de los vecinos de la zona fue identificada como Marcelina Ramírez Jara.

La medida se efectuó luego que se diera a conocer que Ramírez Jara habría facilitado el envenenamiento de animales en un parque del distrito mencionado.

Además, el Ministerio Público manifestó que se ordenó recibir las declaraciones de la presunta agraviada, que sería la dueña de las dos mascotas que sufrieron de este ataque.

La agraviada denunció que sus perros salieron como de costumbre en la mañana, cuando comenzaron a comer lo que encontraron en el patio de la vecina y de pronto los animales empezaron a convulsionar y a vomitar.

Según indicaron, también se recibirá el testimonio de la investigada, así como se procederá a realizar la visualización de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la zona, entre más.

¿Cómo se dieron cuenta del presunto envenenamiento?

Fueron los vecinos del jirón Rio Chira, en Los Olivos, quienes denunciaron que la mencionada mujer dejó comida envenenada en la calle, afectando a mascotas como gatos y perros.

Según registro audiovisual que América Noticias obtuvo, las imágenes de la noche del pasado lunes 11 de setiembre mostraron el preciso momento en que esta persona arroja bolsas alrededor de un jardín.

"Yo no voy a esperar que mi perro muera. Incluso había carne, un tipo un estofado que lo esparce por todo el perímetro de su casa", indicó una de las afectas que responde al nombre de Rosmery Sotelo.

En otro momento, la acusada Marcelina Ramírez Jara aseguró que no le ha hecho mal a ningún animal. Incluso, los vecinos fueron a reclamarle a la puerta de su casa, pero ella siguió negando que haya envenenado a algún perro. "Yo no he dejado, a propósito me echan la culpa", dijo.

Tras este nuevo lamentable caso de maltrato animal, los vecinos de la zona, que se encuentran indignados y preocupados exigen justicia para sus mascotas, víctimas indefensas de este acto atroz.

De esta manera, la Fiscalía abrió este jueves 14 de setiembre una investigación preliminar contra una mujer que habría estado envenenando a mascotas en el distrito de Los Olivos.