Miembros de la JNJ no pueden defender a un fiscal, según abogado constitucionalista

En entrevista con Exitosa, el abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, remarcó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no puede defender a un fiscal porque son ellos quienes se encargan de fiscalizarlos y sancionarlos, esto tras la investigación del Congreso a miembros del colegiado.

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el especialista indicó que la medida del Parlamento no da lugar a una sanción y tiene como propósito fiscalizar.

"Este procedimiento que se ha abierto ahora no da lugar a una sanción, es solamente un procedimiento para fiscalizar (...) La Junta Nacional de Justicia es la encargada de supervisar, fiscalizar, sancionar a los fiscales y no puede estar defendiendo a una fiscal. No pueden ser juez y parte", declaró.