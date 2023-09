Muertes en protestas: Dina Boluarte guardó silencio ante la Fiscalía "por respeto a las víctimas", según su abogado

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, indicó que su patrocinada señaló ante las preguntas de la Fiscalía y la defensa de los deudos que ya había declarado con anterioridad en el marco de la investigación en su contra por las muertes en las protestas.

El letrado sostuvo que la mandataria de la República no quiere que se haga un "show" frente el suscitado caso, que recibió una ampliación tras su primera intervención en el Ministerio Público (MP).

"Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración se extiendan a las demás. Ya no queremos seguir desarrollando por respeto precisamente a las víctimas que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seriedad y objetividad", dijo a los medios.