Muertes en protestas: Dina Boluarte no ha guardado silencio ante la Fiscalía, según su abogado

En entrevista a Exitosa, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Jhosep Campos, indicó que la jefa de Estado "no guardó silencio" en la ampliación de su declaración indagatoria en la investigación preliminar que se les sigue por las muertes registradas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.

En diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la defensa legal indicó que se ha instalado "la perversa narrativa" de que la jefa de Estado no respondió a las preguntas de la Fiscalía.

En esa línea, el letrado explicó los tipos de "silencios" que pueden emplearse durante una declaración. Según indicó, existe una reserva "válida" cuando se plantea una mala pregunta o la realiza quien no debería.

"Una guarda silencio en tres circunstancias, primero a modo de defensa, es decir, 'yo no hablo para no generar una imputación contra mi' ese es un silencio defensivo. El otro silencio que válidamente puede guardar es cuando se plantea una mala pregunta o quien no deba hacerla. Tercero, cuando no quiero ser repetitivo", añadió en su intervención.