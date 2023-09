Ollanta Humala: Fiscalía podría pedir que se lean declaraciones anteriores de Marcelo Odebrecht, según exprocurador

En entrevista con Exitosa, el exprocurador anticorrupción, Yván Montoya, señaló que la Fiscalía podría pedir que se lean las declaraciones realizadas en años anteriores por Marcelo Odebrecht, ello luego que el Poder Judicial resolvió prescindir del testimonio del empresario en el juicio oral contra Ollanta Humala.

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el especialista precisó que el Código Procesal Penal permite al Ministerio Público (MP) la solicitud de lectura de los testimonios previos.

"El Código Procesal Penal lo permite, es decir, no declaran entonces lo que procederá seguramente la Fiscalía en el juicio es pedir que procedan a leer las piezas de las declaraciones brindadas por Marcelo Odebrecht, por los otros dos funcionarios brasileños. Va a pedir que se declare", declaró.

Asimismo, Montoya apuntó que la sala a cargo del caso deberá decidir si le da mayor verosimilitud a las declaraciones vertidas en la etapa previa de la investigación. No obstante, podrían prescindir de los elementos testimoniales al encontrar incoherencias o dudas.

En esa misma línea, el exprocurador manifestó que la falta de declaraciones de Marcelo Odebrecht afectarían "sensiblemente" el caso del expresidente, ya que no se podrá aclarar algunos puntos de sus testimonios.

"La no declaración de Odebrecht en esa parte del caso me parece que sí afecta sensiblemente. Su no concurrencia el juicio oral va a afectar la posibilidad de responder, aclarar, precisar algunos puntos de su declaración realizada en de etapa de investigación", mencionó.