Patricia Benavides: Fiscal de la Nación presentó denuncia contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por muertes en protestas

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció este lunes, 27 de noviembre, que ha formulado una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y tres exministros del Interior, ello por las muertes registradas en el marco de las protestas sociales que iniciaron en diciembre del 2022.

Mediante una conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público (MP), indicó que se presentó dicha documentación por la presunta comisión del delito de homicidio calificado y lesiones graves.

"He formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte Zegarra, Luis Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Victor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado y lesiones graves", detalló Benavides.

De acuerdo a lo señalado por Benavides, se ha formalizado investigación preparatoria contra los presuntos autores directos de los agraviados que fallecieron tras protestas sociales en el 2022.

Asimismo, la fiscal de la Nación reafirmó su compromiso como titular de dicha institución y aseguró que no le teme a las represalias que se puedan tomar en su contra.

"No se debe permitir la muerte de ningún peruano ni peruana, así como tampoco el abuso de poder, no se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, el pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y a la ley", destacó la titular del Ministerio Público.

Las declaraciones de Benavides se dan luego de haber sido acusada de liderar una presunta red criminal dentro del Ministerio Público, tras salir a la luz conversaciones que la involucrarían en lo mencionado.

De tal modo, precisó que el MP tiene a su cargo la investigación de casos de "máxima relevancia", por lo que señaló los implicados estarían intentando usar "todo su poder para obstruir el avance de la justicia".

"Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento (...). No voy a retroceder, tengo un compromiso firme, no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de los fiscales comprometidos esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables", dijo Patricia Benavides.