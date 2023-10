Patricia Benavides: ¡Otra vez! Suspenden investigación de Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación

El Sexto Juzgado Constitucional resolvió conceder, por segunda vez, la medida cautelar solicitada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y suspendió sus investigaciones en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Por medio de un oficio, la entidad judicial precisó que la pausa de las diligencias incluye todos los actos derivados de las denuncias e investigaciones preliminares.

Como se recuerda, el pasado 25 de agosto Benavides solicitó al Poder Judicial la declaración nula de todas las actuaciones en su contra de parte de la JNJ, donde participaron Inés Tello y Aldo Vázquez.

Además, solicitó que exhorten a los mencionados de abstenerse en de su caso "por razones de imparcialidad y decoro", y así no participen o conozcan cualquier denuncia disciplinaria, investigación preliminar o proceso administrativo disciplinario.

En declaraciones para Exitosa, Benavides hizo alusión a la investigación sumaria contra los miembros de la JNJ a cargo de la Comisión de Justicia del Pleno del Congreso.

"Me resulta ingenuo y malicioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides", dijo a nuestro medio el pasado 09 de septiembre.

Además, la Fiscal de la Nación exigió a la prensa que no la impliquen en las determinaciones que tome el Congreso de la República.

"No me involucren en las decisiones del Congreso ni me utilicen para sus intereses ajenos, mi defensa la realizo de manera personal, la estaré realizando igual y como Fiscal de la Nación haré cumplir y respetar la autonomía del Ministerio Público", indicó Patricia Benavides.