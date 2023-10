Pedro Castillo: TC ordena anular informe sobre denuncia por traición a la patria contra expresidente

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó anular el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, el cual admitía la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo por el supuesto delito de traición a la patria.

A través de un documento, la institución declaró la nulidad del acuerdo de la SAC y consideró que se había vulnerado "el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria" al acusar constitucionalmente al exmandatario por sus declaraciones sobre pedir una consultar popular respecto de darle salida al mar a Bolivia.

Como se recuerda, en enero del 2022, el entonces jefe de Estado Pedro Castillo abrió la posibilidad de someter a consulta la entrega de una salida al mar a Bolivia.

"Es un clamor de Bolivia, lo dije en ese evento, no lo he hecho como presidente. Para eso necesita que el pueblo se manifieste, tengo que gobernar en sintonía con el pueblo. Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo ¿Y si los peruanos están de acuerdo? (...) Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera", declaró a CNN.