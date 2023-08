Procuraduría solicita iniciar diligencias preliminares contra Alejandro Soto por presunto delito de concusión

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó el inicio de las diligencias preliminares contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, "por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión".

El anuncio llega horas después que el Poder Judicial (PJ) admitió el inicio del juicio oral contra el presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, en el marco de la reparación civil solicitada por una empresa de Cusco.

Como se recuerda, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal - Sede Cusco, a cargo de la jueza Yeny Marleny Olivares Tapia, programó la audiencia para el 13 de marzo del 2024 a las 9:00 a. m. También, la medida también incluye a seis personas más, implicadas en el presunto delito de administración fraudulenta.

Como se sabe, la empresa Waynapicchu denunció al legislador por dos acciones delictivas. En primer instancia, la entidad indicó que Soto Reyes incumplió con su contrato; puesto que no redactó sus estatutos cuando pagaron 20 mil soles por dicho servicio.

En esa misma línea, contó que el integrante de la bancada de APP promovió la compra de un terreno por un monto de 265 mil dólares, cuando él era dueño de esta demarcación, que había comprado a 5 mil USD tiempo atrás.

El pasado 18 de agosto el congresista de Alianza Para el Progreso (APP) convocó a una conferencia de prensa para referirse sobre las denuncias en su contra, donde aseguró que está "legitimado para asumir cualquier función pública".

"Uno de los poderes del Estado que ha emitido un documento oficial a mi favor es el Poder Judicial y señala que no tengo antecedentes penales, que no tengo antecedentes judiciales, que no tengo antecedentes policiales, por lo tanto estoy legitimado para asumir cualquier función pública porque no tengo la condición de procesado ni de sentenciado", declaró.