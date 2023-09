Reaparece desde la clandestinidad: César Hinostroza se presenta ante subcomisión del Congreso

El prófugo exjuez César Hinostroza Pariachi reapareció este viernes 22 de septiembre, desde la clandestinidad, en una sesión virtual a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

La reunión tiene como eje los casos relacionados a las acusaciones realizadas por Zoraida Ávalos, quién tachó a Hinostroza como el líder de 'Los Cuellos Blancos'. Además, señaló que el exmagistrado habría incurrido en los delitos de cohecho activo específico, contra la administración pública bajo la modalidad de tráfico de influencias agravado y de patrocinio ilegal.

En medio de la sesión, se inició un debate acerca de la necesidad de llevar el procedimiento constitucional de antejuicio. Según se argumentó, todo debería de ser remitido a la Fiscalía de la Nación y al correspondiente juzgado.

En medio de la sesión, Hinostroza cuestionó la existencia de suficientes pruebas para autorizar la apertura de un proceso penal contra altos funcionarios públicos, como los jueces supremos o ministros.

Así, se analizaron los elementos de convicción presentados por la Fiscalía de la Nación y se discutió si estos correspondían a delitos de tráficos de influencias, patrocinio ilegal o cohecho.

El exjuez hizo mención de un caso similar en que el Ministerio Público archivó una denuncia por falta de evidencia. En esa línea, argumentó algunos delitos podrían estar prescritos, generando controversia sobre la necesidad de investigar casos que ya han sido analizados por varios años.

"Esta subcomisión se va a pronunciar sobre si es que lo que denuncia la Fiscalía es delito o no, pero no solamente en la cuestión teórica sino ¿qué elementos de convicción me está presentando para nosotros autorizar que le abran proceso penal?", expresó Hinostroza.