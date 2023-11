Tragedia en Puno: Abren investigación por fallecimiento de escolar ahorcada por compañera

24/11/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno abrió investigación por el fallecimiento de una escolar ahorcada por su compañera el pasado 16 de noviembre.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público (MP) precisó que la investigación es contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio culposo en agravio de la menor.

"Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno abrió investigación contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio culposo, en agravio de la menor Y.K.A.P. (11), fallecida en dicha ciudad", escribió.

Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno abrió investigación contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio culposo, en agravio de la menor Y.K.A.P. (11), fallecida en dicha ciudad. pic.twitter.com/Knh4eA37XH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 24, 2023

Asimismo, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa dispuso tomar declaraciones al personal docente y médico que atendió a la víctima.

"La menor habría sido lesionada en el cuello por una compañera de su centro de estudios, el pasado 16 de noviembre. Como parte de la diligencias, se dispuso tomar declaraciones al personal docente y médico que atendió a la víctima, así como efectuar la necropsia de ley", agregaron.

Denuncian negligencia

De acuerdo con la versión de los allegados de la menor de solo 11 años, la víctima no recibió la atención adecuada en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Incluso, afirmaron que el nosocomio no tenía luz en el momento de la llegada de la estudiante, por lo que no le habrían podido realizar la tomografía correspondiente.

Al respecto, el director del nosocomio informó que la niña fue trasladada al área de trauma shock, pues presentaba lesiones de cuello. Posteriormente, fue derivada a la zona de pediatría donde finalmente falleció por un paro de cardiaco, según información del médico encargado.

Mayores detalles

Según los reportes, la estudiante de 5to grado del colegio Corazon de Jesus fue ahorcada por una compañera en inmediaciones del ambiente de computacion, lo que le generó severas lesiones en el cuello.

Y si bien no presentó consecuencias en un inicio, el sábado empezaría a complicarse la situación. De acuerdo con la información, la estudiante indicó tener vómitos e intensos dolores de cabeza y en el cuello.

Cabe decir que, entre el jueves que ocurrieron los hechos y el fin de semana que empezó a sentir molestia, la infante no le habría dicho a sus padres del episodio de agresión que sufrió en el interior de la institución educativa en la que estudiaba.

Por este caso, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno abrió investigación por el fallecimiento de una escolar ahorcada por su compañera y apuntó que es por el presunto delito de homicidio culposo.