Víctor Polay Campos: CIDH declara admisible denuncia de terrorista contra el Estado Peruano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la denuncia que presentó el excabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, contra el Estado Peruano.

A través de un informe, la entidad internacional indicó que el propósito es determinar si las autoridades judiciales vulneraron los derechos de integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y no retroactividad y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", escribieron.