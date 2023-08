¿Darás una vuelta con tu mascota?: Conoce 5 tips para mejorar los paseos con tu perro

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Mascotas

Los paseos con tu perro trascienden más allá de una rutina diaria, es el tiempo que se le brinda a un ser muy especial en nuestras vidas; al que probablemente sea el compañero de años o el mejor amigo que se encuentre en los buenos y malos momentos de nuestra historia. Por ello, hoy se brindará 5 tips para reforzar mucho más el vínculo que tengas con tu amigo peludo de cuatro patas.

¿Por qué es importante pasear con nuestros perros?

Como mencionamos anteriormente, dar una vuelta con nuestra mascota es algo más que "salir y ya", es lograr la conexión con un ser muy distinto a ti, pero que convergen en amistad y lealtad.

Pasear con tu perro, además, le ofrece mejorar su calidad de vida. Quizá en algunas ocasiones, se ha escuchado el mito de "si vas a tener un can debes tener una casa grande y con patio". No hay nada más errado que ello. El tamaño de tu domicilio o jardín no tiene nada que ver con el tiempo y vínculo que establezcas con el canino de la casa.

Existen ocasiones donde un perro que vive en las condiciones anteriormente mencionadas, no se sienten a gusto consigo mismos, y se tornan agresivos o desconfiados. "Dar una vuelta" no tiene reemplazo alguno.

Así que, así sea un ratito no olvides sacar las llaves, poner la correa a tu animalito y sácalo a pasear.

Tips para mejorar "una vuelta con nuestra mascota"

1. Establece el tiempo de paseo, no la ruta

Ante todo, se debe priorizar el bienestar de tu mascota. Por ese motivo, no se debe forzar al perro a que avance rápidamente para llegar hacia el parque, mientras él se encuentre disfrutando de oler algo que le ha llamado la atención.

Lo importante es la calidad de tiempo y el disfrute de tu amigo peludito. Anda a su ritmo, no lo presiones.

2. Busca un lugar donde puedas soltarle la correa

No hay mejor momento en la vida de un perro que cuando le desabrochan la correa. Es en ese instante, donde puede sentirse realmente libre y desfogar sus ganas de salir al encuentro de nuevas aventuras, oler algo que le agrade, interactuar con otros de su especie, entre otras actividades.

El dueño debe priorizar su cuidado y haberlo entrenado con anterioridad para evitar accidentes o posibles fugas de su mascota.

3. Compensa los paseos

Si bien es cierto, a veces los dueños no disfrutan de tener un paseo largo con sus caninos por diferentes motivos, pues en el momento que realmente puede hacerlo, debe de compensar esos espacios con "su mejor amigo".

Puede llevar una pelota y jugar con él, también, si no ha tenido tiempo de peinarlo en la semana, en medio de la salida podría aprovechar en cepillarlo, desenredar el pelaje o eliminar los pelos sobrantes.

4. Refuerza la obediencia

Los tiempos que se tenga con nuestros perros también pueden ser aprovechados para reforzar conductas como la obediencia. Para ello, puedes llevar premios, algo que le guste a tu mascota, para obsequiarle ante una buena conducta que haya realizado durante el paseo.

Puedes aplicar estrategias en la salida como: sentarse en el paso de cebra, practicar la llamada en el parque cuando esté suelto, pedirle que se encuentre quieto mientras el dueño se aleje o pedirle que el perro espere en la puerta de la casa hasta que el dueño ingrese primero.

5. Disfruta del paseo

Los dueños deberían ver como una oportunidad el "darse una vuelta" con su mascota, y no tomarlo como obligación. Si el can demuestra problemas de conducta, lo recomendable sería que se contacte con un adiestrador para mejorar dichos comportamientos. Asimismo, el paseo es un espacio que puede ser bien aprovechado por su cuidador. Este debería pensar en correr mientras lo desarrolla, o enseñarle un truco nuevo.

Por último, los paseos con las mascotas deberían ser un momento de relajación para el dueño y despejar la mente; de la misma manera, aprovechar ese tiempo en lograr una conexión con su perro y reforzar comportamientos de una manera saludable.