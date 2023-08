¿Verdad o mito?: Conoce 8 creencias sobre la esterilización en perros

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Mascotas

Algunos dueños entran en una disyuntiva a la hora de la esterilización de sus perros. Sienten temor de realizar este procedimiento por algunas creencias que se han asentado en la sociedad con el paso de las generaciones. Hoy destrabaremos los mitos o verdades sobre estas afirmaciones.

1. La esterilidad no es natural

Desde conceptos religiosos o filosóficos, algunas personas consideran que exponer a sus perros a un proceso de esterilización trasciende lo natural y se enmascara en lo clínico.

Sea la posición que fuere, la decisión de esterilizar a una mascota parte de la responsabilidad que tenga el dueño o la comunidad que desee que no existan más perros abandonados en las calles con condiciones de vida insalubres.

2. La cirugía de la esterilización conlleva a muchos riesgos

Actualmente esterilizar a un perro es un procedimiento rápido, sencillo y de costo asequible que trae grandes beneficios a la mascota. Entre ellas, en el caso de las hembras no portar miomas mamarios y, en el caso de los machos, padecer de hipertrofia prostática benigna, el cual conlleva a problemas urinarios.

3. Las perras deben tener una camada al menos una vez en la vida

Esta aseveración no es cierta, ya que hay dueños que creen que la perra se va a desequilibrar o que pueda sufrir embarazos psicológicos si no da a luz una vez en la vida, al menos.

No hay evidencia científica que demuestra esta afirmación, ya que hay perras esterilizadas que nunca han estado embarazadas y que se encuentran en perfectas condiciones.

4. Las perras deben esterilizarse después del primer celo

Esta es otra afirmación que tampoco es verdadera. La efectividad de la esterilización contra un tumor de mama es menor una vez que la perra haya pasado el primer celo.

La creencia sobre esto surgió en los años 40, cuando aún no existían técnicas que aseguraban el éxito de la operación a cachorros.

Actualmente, se realizan este tipo de operaciones en crías de 6 a 8 semanas sin ningún tipo de riesgo. Cuanto menos edad tenga el can, menores riesgos de hemorragia existen y, por lo tanto, su recuperación será más pronta.

5. El perro pierde su masculinidad

Esto es falso. En el caso de los canes su visión no es como la de sus dueños. Para ellos no existe "pérdida de virilidad", solo la frustración por querer aparearse pero no poder permitírselo.

6. La esterilización cambia el carácter a los perros

No es del todo cierto. El procedimiento de esterilización vuelve más centrado al can, evita el marcaje territorial, fugas de apareamiento, ansiedad, manchado de sangre por celo, entre otras conductas. Pero el cariño de la mascota hacia su dueño seguirá siendo el mismo.

7. Los perros se vuelven menos activos y engordan

Esta afirmación es una media verdad. Al ser esterilizados, la actividad sexual en ambos sexos se reduce considerablemente y su organismo gasta menos energía. Estos aspectos no significan que vayan a engordar, los dueños deben regular la comida de sus mascotas y procurarle el ejercicio físico para que no asimile más de lo que ha consumido.

8. La sobrepoblación animal es responsabilidad de los criadores y perros callejeros

Este principio es falso. Los únicos responsables de la cría irresponsable son los dueños de las casas. Algunos abandonan a sus perros al nacer por los embarazos no deseados de sus mascotas lo que aumenta el índice de perros callejeros.

De esta manera, conocimos 8 mitos y verdades sobre la esterilización de perros.