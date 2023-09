¿Cómo? Científico publica teoría que confirmaría que la vida humana evolucionó en Europa y no en África

Un impactante descubrimiento ha puesto de cabeza a una parte de la comunidad científica internacional. Se trata del hallazgo del cráneo fósil de un simio, identificado como Anadoluvius turkae, encontrado en Turquía. El fósil data de hace 8.7 millones de años, y un grupo de paleontólogos se han dispuesto a utilizarlo como argumento de una nueva teoría: el ser humano podría haber evolucionado en Europa, y no en África como se creía.

El cráneo fue encontrado en la zona de Cankiri, en Turquía. Aproximadamente, su antigüedad data de 7 millones de años antes que aparecieran los primeros homínidos, grupo que incluye a los simios y a los seres humanos.

El postulado sugiere que los homínidos podrían haber evolucionado primero en Europa, antes de realizar una migración a África. David Begun, un paleo antropólogo de la Universidad de Toronto y uno de los autores del estudio, habló con The Teleghraph, prestigioso medio inglés sobre la indagación que vienen realizando.

"Nuestros hallazgos sugieren además que los homínidos no sólo evolucionaron en Europa occidental y central, sino que pasaron más de cinco millones de años evolucionando allí y extendiéndose al Mediterráneo oriental antes de dispersarse finalmente en África, probablemente como consecuencia de cambios ambientales y disminución de los bosques", declaró.

Informó que la nueva evidencia encontrada apoya de forma contundente a la hipótesis que los homínidos se originaron en Europa, procedieron a dispersarse en África en migraciones masivas, junto con otros mamíferos entre hace nueve y siete millones de años.

El fósil, dando pistas biológicas de que Anadoluvius turkae pesaba entre 50 o 60 kilogramos, o aproximadamente el peso de un chimpancé macho grande. El descubrimiento toma sentido luego de ocho años, debido a que se encontró en el 2015, pero la investigación se terminó de cerrar en su totalidad y se publicó en la revista científica Communications Biology.

En caso se desee demostrar en su totalidad el postulado, será necesario encontrar más fósiles en Europa, que procedan de tiempos similares al del Anadoluvius, Una pregunta que se están planteando los científicos posterior al hallazgo es si los homínidos no se dispersaron de igual manera en Asia, como indicó Begun.

"La evolución no es muy predecible. Ocurre cuando interactúan una serie de eventos aleatorios y no relacionados entre sí. Podemos suponer que algunas de las condiciones no eran adecuadas para que los simios se trasladaran desde Asia al Mediterráneo oriental a finales del Mioceno, pero si lo eran para África", agregó.