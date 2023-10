"Devuelvan a mi niña": Las desgarradoras palabras de la madre de una joven secuestrada por Hamás

En las últimas horas, Hamás publicó un duro video de una joven rehén israelí secuestrada en Gaza. La víctima fue identificada como Mia Shem, cuya madre se ha pronunciado públicamente para suplicar que, por favor, liberen a su hija.

Las palabras de Keren Sherf Shem, mamá de la agraviada, tuvieron lugar este martes 17 de octubre tras ver el video que mostraba a la mujer de 21 años con señales de vida. Allí, señaló que, antes de la noticia, vivía con la incertidumbre de si su hija continuaba con vida, luego de que sea recluida tras ir a una fiesta.

"Hasta ayer no sabía si estaba viva o muerta. Pido al mundo que me traigan de vuelta a mi nena. Solo se fue a una fiesta. (...) "La quiero mucho, la extraño, y pensar cada día en que la estoy abrazando es lo que me mantiene fuerte y centrada", declaró.