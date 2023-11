Elecciones en Argentina 2023: Javier Milei será el próximo presidente tras vencer a Sergio Massa

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, será el nuevo presidente de Argentina tras vencer a su adversario Sergio Massa en las elecciones.

En un discurso ante la militancia del partido Unión por la Patria, el ministro de Economía se adelantó a los resultados y reconoció este domingo la victoria de su adversario en la segunda vuelta electoral.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", expresó.