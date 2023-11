Elecciones en Argentina: La irónica respuesta de Nayib Bukele a Gustavo Petro tras lamentar victoria de Javier Milei

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió irónicamente a su par colombiano, Gustavo Petro, que lamentó la victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las Elecciones de Argentina frente al peronista Sergio Massa.

Bukele y Petro por X

Conocido el triunfo de Milei, Petro no dudó en menoscabar el modelo neoliberal que defiende el economista. "Ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas de la humanidad", indicó por X, antes Twitter.

"Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para Latinoamérica y ya veremos...", agregó el mandatario colombiano.

Frente a esta postura, Bukele salió responderle, utilizando su cuenta personal de X, de la forma más irónica posible. Y es que el presidente centroamericano invitó a su par de Colombia a "no llorar" por la decisión de la población argentina.

Ahora dilo sin llorar 😂 https://t.co/nrNVfwbIKo — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 20, 2023

Vale indicar que, esta contestación se hizo viral en minutos y tuvo gran aceptación en parte del continente. No obstante, esta no sería la primera vez que Nayib Bukele alude a Petro Urrego, en las últimas oportunidades, recordó los tratos bajo la mesa de su hijo, Nicolás Petro, en el marco del financiamiento de su campaña presidencial.

Contundente victoria

Como se sabe, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, será el nuevo presidente de Argentina tras vencer a su adversario Sergio Massa en las elecciones.

En un discurso ante la militancia del partido Unión por la Patria, el ministro de Economía se adelantó a los resultados y reconoció este domingo la victoria de su adversario en la segunda vuelta electoral.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", expresó.

Perú felicita a Javier Milei

A través de su cuenta oficial de X, la Presidencia del Perú felicitó al próximo presidente de Argentina y señaló que el país renueva su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

