Hallan muerto a Jesús Ociel Baena, primer magistrado no binario del tribunal mexicano

Las autoridades de México confirmaron el terrible hallazgo del cadáver de Jesús Ociel Baena, el primer magistrado no binario del tribunal del país. Su muerte ha despertado la polémica en la comunidad LGTBQ+ en una región marcada por la violencia.

El pasado mayo, Baena recibió el primer pasaporte sin identificación de género emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Este logro lo consiguió mientras se desempeñaba como magistrade del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el hallazgo de cuerpos sin vida en el interior del domicilio de Ociel Baena, que convivía con su pareja Dorian Daniel Herrera, al cual también se le encontró muerto.

Una empleada doméstica fue la que encontró los cuerpos al ingresar a la vivienda en horas de la mañana, dándole aviso a los guardias que tenían bajo custodia la seguridad de Baena.

"No se encontraron daños en los accesos de la vivienda, es decir, no estaban dañadas las chapas, ni las puertas o los exteriores. No hay rastros hemáticos en el exterior de la escena del crimen. Se encontró que, en sus manos, uno de los cuerpos sin vida localizados, sostenía un instrumento cortante", agrega el comunicado.