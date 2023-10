Hamás suelta dos rehenes del ataque a Israel: Así fue la liberación de una madre y su hija (VIDEO)

Un video está dando la vuelta al mundo. Una madre y su hija han sido liberadas por Hamás luego de ser secuestradas por dicha agrupación tras el ataque armado contra Israel el pasado 7 de octubre.

De acuerdo con la información de la Oficina del Primer Ministro de Israel, se trata de dos mujeres oriundas de Estados Unidos, identificadas como Judith Tai Raanan y su hija menor de edad, quienes fueron entregadas en el sector de la frontera y estarían siendo dirigidas a una base militar israelí.

Allí, se espera que ambas ciudadanas norteamericanas puedan reencontrarse con sus seres queridas tras cerca de 14 días bajo la fuerzas de Hamás.

La liberación de las dos rehenes fue grabada por uno de los presentes, quien logró captar el preciso instante en el que una madre y su hija fueron entregadas.

Tras ello, el papá de la joven habló con la prensa y expresó todo lo que siente tras la puesta en libertad de sus seres queridos. Y es que, según señaló, ha estado esperando este momento por dos semas y, finalmente, podrá dormir tranquilo al saber que están bien.

"He estado esperando este momento por mucho tiempo, por dos semanas. No he dormido durante dos semanas. Esta noche voy a dormir bien. Hablé con mi hija hoy temprano, se le escucha bien, se le ve bien. Estaba muy feliz y está esperando venir a casa", declaró.