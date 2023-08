Hermana de Céline Dion informa sobre estado de salud de la cantante: "Ninguna medicina funciona"

04/08/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de anunciar la cancelación de sus conciertos hasta abril del 2024 por sufrir una extraña enfermedad neuronal, Céline Dion no ha vuelvo a referirse a su estado de salud; sin embargo, su hermana decidió aclarar su situación.

Hermana de Céline Dion se pronuncia

En entrevista con un medio canadiense, Claudette Dion explicó que, hasta el momento no han podido hallar una medicina que pueda mejorar la salud de la cantante; sin embargo, mantienen la esperanza.

"No encontramos ninguna medicina que funcione, pero tener esperanza es importante", explicó a Le Journal de Montreal.

Pese a encontrarse en manos de los mejores doctores e investigadores de Canadá, Dion no ha presentado mejoras, necesitando incluso que una de sus hermanas se mude con ella para que pueda recibir cuidados constantes. Así lo señaló Claudette Dion.

"Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro", contó.

Asimismo, recalcó que lo que más necesita Céline es descansar, siendo las señales que su cuerpo y corazón le brindan por el momento y necesita acatar para mejorar.

''Sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar. Ella siempre va más allá y trata de ser la mejor. En un momento dado, tu corazón y tu cuerpo están tratando de decirte algo, por lo que es importante escucharlo", aseguró.

La vez que Céline Dion habló de su enfermedad

En 2022, Céline Dion habló sobre la extraña enfermedad que la aqueja, explicando que dicho mal afecta varios aspectos de su vida e incluso le impiden desarrollarse como cantante.

"Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", reveló Dion, visiblemente conmovida por lo que contaba.

Como se sabe, la intérprete de 'My Heart Will Go On' no sube a un escenario desde el 2019. Primero tuvo que cancelar su gira 'Courage Tour' por la pandemia que azotaba al mundo en ese momento. Luego, en enero del 2022, tras anunciar la enfermedad que padece, Dion pospuso las fechas hasta 2024.

No obstante, sabiendo que no mostraba mejoría en su salud, optó por cancelar totalmente la gira en el mes de mayo.

"Los extraño. Siempre doy el 100% cuando realizo mi espectáculo, pero mi condición ahora no me permite hacerlo. No tengo más remedio que concentrarme en mi salud en este momento", expresó en redes sociales.

Debido a esta situación, la hermana de Céline Dion decidió aclarar la intriga sobre el estado de salud de la cantante, quien tuvo que cancelar su gira europea por presentar una extraña enfermedad.