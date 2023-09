¡Increíble! Fingió estar muerto y su familia le creyó, pero apareció diez años después en una isla: conoce su historia

El hallazgo repentino de un hombre que hace diez años fingió su suicidio ha generado conmoción en Italia. Adamo Guerra logró convencer a su familia que estaba muerto, y fue encontrado en una isla en Grecia por un programa de televisión, generando conmoción en su país.

Los trámites de divorcio iniciados por su ex mujer fueron claves para encontrarlo. En 2013, Guerra había dejado una carta de despedida donde anunciaba su suicidio a sus padres y les pedía que ayudaran a su ex mujer e hijas.

Sin embargo, nunca se terminó de encontrar su cadáver, aunque la familia lo dio por muerto luego de que la investigación policial encontrase su coche, dando por concluído que se ahogó en el mar Mediterráneo.

Adamo Guerra no murió, sino que escapó de su país natal con destino a la localidad griega de Patras, donde residía desde su desaparición, siendo localizado después de que su ex esposa iniciase los trámites de su divorcio. La mujer señaló que su abogado terminó notificándole que su esposo se encontraba aún con vida.

"El abogado me llamó y me dijo que mi marido no era una persona desaparecida. Me comentó que había solicitado ser un ciudadano italiano residente en Grecia, pero yo creí que estaban suplantando su identidad", declaró ante el programa de la cadena RAI.