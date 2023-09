¡Indignante! Mujer sufre brutal agresión frente a amigos de agresor y estos no la defienden

23/09/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Brutal golpiza. Una mujer sufrió un violento ataque, luego que un sujeto le propiciara gran cantidad de golpes en todo el cuerpo frente a sus amigos que no hicieron nada al respecto. La agresión se registró en Nizhni Nóvgorod, Rusia.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El trágico hecho fue registrado por otra fémina, que sería vecina del agresor y grabó el preciso momento en que tres sujetos estaban bebiendo lo que parecer ser alcohol.

De pronto uno de los sujetos se para y procede a brindarle reiteradas patadas a una mujer que se encontraba tendida en el piso.

Según el registro audiovisual, la víctima, que se presume es la esposa del varón, se encontraba en posición fetal, a fin de evitar recibir los golpes propinados por su conyugue.

Asimismo, uso sus brazos y manos para cubrirse, sin embargo esto pareció incitar más al varón, que procedió a jalarle el cabello y arrastrarla hacia unas escaleras.

Cabe mencionar que, mientras esto ocurría, los otros dos sujetos que presenciaron todo el momento en que ocurrió el acto violento, no hicieron absolutamente nada al respecto.

Ellos, continuaron bebiendo y fumando cigarrillos mientras miraban lo que parecía ser una película de terror.

Usuarios repudiaron el acto violento

El video donde ocurre el acto violento, se viralizó en redes sociales y fue publicado por la cuenta oficial de Twitter de Alerta Mundial.

Al respecto, los comentarios de los usuarios de dicha red social no se hicieron esperar y muchos repudiaron el acto. "Mañana mismo vuelven y aquí no ha pasado nada", "¿Qué sentido tiene hacer algo así? El hombre es realmente malvado", "Eso no es un hombre, es más que una Bestia...", "Lamentable", "La insaciable sed de poder lleva a maltratar a su esposa, reflejando el deterioro de la sociedad en cuanto al respeto y la igualdad hacia las mujeres", "Que ser más miserable", "La gente mira o graba utilizando el celular, pero nada hace...", fueron algunos comentarios que se pueden apreciar en Twitter.

Ante la actitud de los sujetos, que se presume son amigos del maltratador, los cibernautas también manifestaron su punto de vista "que cobardes los amigos", "Cobardes", "Los amigos son iguales qué él, qué asco dan", "No sé quién de todos es peor, el que graba o los amigos que ven", "Lo que más me repugna es que los amigos se quedan sin hacer nada, súper normal".

De esta manera, en Nizhni Nóvgorod, Rusia, se registró el momento preciso en que un sujeto ruso le da una brutal paliza a una mujer frente a sus amigos, que se quedan viendo sin hacer nada por detener la agresión.