¡Indignante! Reportera sufre agresión sexual durante transmisión EN VIVO: "Me has tocado el c**o"

Una reportera pasó uno de los momentos más incómodos de su vida tras sufrir una agresión sexual mientras realizaba una transmisión EN VIVO para el programa en el que trabaja; el video de la agresión se viralizó rápidamente y se informó que el atacante fue detenido por la policía local para ser procesado debidamente.

La reportera identificada como Isa Balado se encontraba haciendo un enlace en directo para informar sobre el caso de delincuencia en una conocida tienda de la ciudad, cuándo fue sorprendida por un joven que se acercó por detrás y le agarró una nalga para después preguntarle de qué canal era.

La periodista reaccionó sorprendida y le pidió que por favor espere ya que estaba haciendo un enlace en directo y siguió reportando, sin embargo, en su cara se podía notar que estaba incómoda por el bochornoso momento que pasó.

Enseguida, el conductor del programa en "Boca de todos" la interrumpió para preguntarle: "¿Te acaba de tocar el culo?", a lo que la mujer de prensa respondió de forma afirmativa.

Esto provocó que el conductor del noticiero le pidiera que por favor le exponga al joven que la agredió sexualmente a plena luz del día y el camarógrafo lo enfocó para que la mujer de prensa proceda a encararlo.

"Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos de verdad me tienes que tocar el c*** estoy haciendo un directo y estoy trabajando me has tocado", increpó la reportera.