"Intenso como el infierno": Incendios forestales dejan 36 muertos en Hawái

Incendios forestales en la paradisiaca Isla de Maui en Hawái han causado 36 muertos hasta ahora, según informaron las autoridades del condado del mismo nombre. Dichas cifras se suman a las seis víctimas encontradas el pasado miércoles en la misma isla.

Los equipos de extinción y bomberos están trabajando en un operativo de magnitud nunca antes vista, a lo largo de toda la isla, recogiendo heridos y fallecidos por igual.

Los incendios han causado el desplazamiento de 2100 de personas residentes y turistas en el archipiélago, mientras la batalla contra las llamas continua y a la par se intenta detener el masivo fuego.

En Lahaina, casi 300 estructuras entre casas y locales comerciales han sido alcanzadas por las llamas, y las autoridades del condado han documentado daños generalizados a la ciudad, el puerto y áreas aledañas.

En tanto, un equipo de rescate continua con las labores de búsqueda y rescate de personas, debido a que hay múltiples reportes de desaparecidos en las últimas horas.

Los incendios se avivaron nuevamente por los fuerte vientos del huracán Dora, lo que aumentó las llamas y les permitió avanzar mucho más rápido, obligando a evacuaciones rápidas y generalizadas, acompañadas del cierre de escuelas y autopistas en la región.

Dentro del marco de la tragedia, dos ciudadanos de la isla Maui declararon ante la prensa local, y sus declaraciones dieron la vuelta al globo por lo trágicas que eran. Ekolu Brayden Hoapili y su novia escaparon de las llamas, pero la situación los traumatizó.

El joven narró la dramática huida de la comunidad cuando ya estaba casi totalmente incendiada.

"Creí que moriría. Me sentía impotente e indefenso (...) Mirando en retrospectiva, dejé tanto atrás, a tanta gente. Pero no podía arriesgarme más, porque si lo hacía, no estaría aquí", declaró.