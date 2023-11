Javier Milei tras proclamarse presidente electo de Argentina: "Hoy comienza la reconstrucción"

Javier Milei dio sus primeras declaraciones tras proclamarse presidente electo de Argentina al vencer a su adversario Sergio Massa en las elecciones.

Durante un discurso, el candidato de La Libertad Avanza aseguró que este domingo comienza la reconstrucción del país sudamericano y agradeció a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por su apoyo durante la campaña presidencial.

"Hoy comienza la reconstrucción de Argentina (...) Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente, en un acto de grandeza que como no se ha visto nunca, pusieron el cuerpo para defender el cuerpo que la Argentina necesita (...) Hoy comienza el fin de la decadencia. Empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia", expresó.

Asimismo, el economista apuntó que el "modelo de la decadencia" ha concluido y apuntó que el resultado de ello es que la mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente.

"El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos, de ser el país más rico del mundo hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial", agregó.

En un discurso ante la militancia del partido Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, se adelantó a los resultados y reconoció este domingo la victoria de su adversario en la segunda vuelta electoral.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", expresó.