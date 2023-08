JMJ Lisboa 2023: papa Francisco realizó una rápida visita al santuario de Fátima ante 200 mil fieles

05/08/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa Francisco realizó, el último sábado, una visita al Santuario de Fátima en el centro de Portugal, al cual acudieron alrededor de 200 mil fieles. Esta actividad se dio previa a la vigilia de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud: JMJ Lisboa 2023.

Visita al santuario

Jorge Bergoglio, tras su llegada a la zona, hizo uso del "papamóvil" para recorrer la pequeña capilla asentada en el lugar donde tres pastorcitos habrían observado a la virgen María en 1917.

Durante su trayecto, bendecía a bebés y niños que eran alzados por los fieles asistentes al evento católico más grande a nivel mundial.

Miles de personas con el rostro alegre se encontraban detrás de las vallas de seguridad, antes de rezar el rosario con jóvenes, enfermos, discapacitados y prisioneros.

"La Iglesia no tiene puertas, para que todos puedan entrar", pronunció en su estancia en Fátima ante los peregrinos que se dieron cita en el santuario.

"Esta es la casa de la madre, y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos. Todos, todos, todos, sin exclusión", agregó a su discurso.

Peregrinos del mundo

Muchos jóvenes venidos desde distintas partes se hicieron presentes en Fátima y aplaudieron con profunda alegría a su santidad el papa Francisco. Algunos, se animaron en narrar cómo se encontraban expectantes por verlo.

"Estoy impaciente por ver al papa, que representa para mí la esperanza", manifestó Cristina Gomes, ciudadana portuguesa de 55 años que vino de los alrededores de Lisboa y pernoctó en Fátima para el evento.

"Es una visita importante que nos va a ayudar en la fe", sostuvo un joven de 17 años, estudiante argentino, Juan Fiorani, residente en España por vacaciones.

JMJ Lisboa 2023

Esta convención internacional de asistencia masiva de jóvenes se dio lugar desde el pasado martes 1 de agosto y culmina mañana, domingo 6.

El sucesor de Pedro en el Vaticano hizo su aparición en las actividades oficiales desde el miércoles 2 de agosto, donde encabezó diversos encuentros festivos, culturales y espirituales.

Uno de los más destacados fue su visita a la Universidad Católica de Lisboa donde se reunió con estudiantes, docentes y autoridades universitarias. Allí dejó el mensaje: "La educación en la acogida y la inclusión. No podemos fingir no haber oído las palabras de Jesús en el capítulo 25 de Mateo: 'estaba de paso, y me alojaron'", mencionó.

Por otro lado, solo entre las concentraciones del viernes 4 de agosto se llegó a registrar la cifra de 800.000 personas, según las autoridades.

Sin embargo, se pronostica llegar al millón durante la noche de hoy en la vigilia ubicada en el antiguo vertedero, situado a orillas del estuario del Tajo.

¿Qué predijo la virgen de Fátima?

En el pueblo de Cova de Iría la virgen María se hizo presente frente a 3 niños: Francisca, Jacinto y Lucía, a quienes se les fue revelado tres secretos y una visión profética relacionada al atentado contra el papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981.

De esta manera, 106 años después de la aparición de la Virgen María en Portugal, el papa Francisco realizó hoy una visita al Santuario de Fátima, donde fue recibido con gran algarabía y júbilo por parte de miles de peregrinos de la JMJ Lisboa 2023.