La polémica lo superó: José Luis Rubiales renunció a su cargo como presidente de la Federación Española

Tras casi un mes desde el incidente donde le dio un beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso en plenas celebraciones de la final del mundo, Luis Rubiales, quien era presidente de la Federación Española de fútbol, renunció a su cargo. Las declaraciones vinieron por parte del propio Rubiales, que fue entrevistado por el periodista británico Piers Morgan.

Horas después de la emisión de la entrevista en televisión, el denunciado por agresión sexual publicó en sus redes sociales una carta de renuncia. Es necesario recordar que Luis Rubiales se aferró al cargo durante las últimas semanas, a pesar de las críticas por miembros de la federación, futbolistas e incluso ante la renuncia de todo el equipo femenino en caso no dimitiese.

Rubiales fue bastante breve en su entrevista, y se le notó claramente incómodo ante el tema.

"Voy a hacerlo [dimitir], sí, porque no quiero continuar mi trabajo. Mi familia y amigos me dicen que tengo que centrarme en mi dignidad y continuar con mi vida, que si no haré daño a la gente que quiero y al deporte que amo", declaró para Piers Morgan Uncensored.